В Белгородской области сотрудник исправительной колонии №7 передал за вознаграждение осужденному СИМ-карту

Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.

Валуйским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора группы надзора отдела безопасности ИК-7. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).Установлено, что инспектор группы надзора по договоренности с одним из осужденных за денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей пронес в режимную зону 41 СИМ-карту для мобильных телефонов.

Как сообщают в пресс-службе регионального СК, следственные действия направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления, расследование уголовного дело продолжается.