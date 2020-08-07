В Белгородской области скончался 54-й пациент с подтвержденным COVID-19. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, от заражения коронавирусом скончался 54-й пациент. Умерший— житель Новооскольского городского округа 1983 года рождения. Он проходил лечение на базе центральной районной больницы.

По состоянию на 7 августа, сообщает областной оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Новооскольском городском округе с начала пандемии коронавирусом заболело 293 человека.

Напомним, что за минувшие сутки в области было выявлено 49 новых случаев заболевания опасной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе заболело 6 269 человек.