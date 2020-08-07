Центральный парк Белгорода: кто оставил детей без аттракционов?

Фото с личной страницы Александра Каракулова.

Центральный парк Белгорода остался без аттракционов. Подробно о том, что послужило причиной отключения «Колеса обозрения», «Афтодрома», «Рейнджера», «Орбиты» и всех остальных аттракционов парка в социальной сети рассказал арендатор Александр Каракулов. При этом он подчеркнул, что не верит, что коммунальщики «случайно» отрубили аттракционы от сети питания.

Арендатор рассказал, что во время уборки территории был порван силовой кабедь на электроподстанции ТП 309, от которого запитываются все аттракционы. Он написал заявление в полицию, а ночью неизвестные порвали еще несколько кабелей.

Своими соображениями Александр Каракулов готов поделиться с представителями СМИ и собирает их на пресс-конференцию.

Напомним, что хозяин ООО «Геопарк» и городские власти выясняют отношения уже не первый год, в том числе и через суд. В июне Александр Каракулов написал открытое письмо на имя мэра Юрия Галдуна и получил не менее открытый и весьма лаконичный ответ, который был опубликован в социальной сети на личной странице мэра ВКонтакте. Юрий Галдун тогда написал: ««Я потерял интерес ко всем обращениям Александра Николаевича по теме Центрального парка. Ввиду бессмысленности и бесперспективности этого общения».