В белгородской библиотеке одна сотрудница подожгла другую

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жуткая история произошла в городе Короча. Около 14 часов 40 минут 5 августа в полицию поступило сообщение о том, что в центральной районной библиотеке одна сотрудница серьезно пострадала в ходе конфликта с коллегой. По предварительным данным, 43-летняя женщина со спины облила свою сверстницу и подожгла при помощи спичек.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. К счастью, благодаря своевременной помощи пострадавшая осталась жива. По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, ее доставили в больницу с 40 процентами ожогов тела. Подозреваемую задержали.

В региональном Следкоме, сообщили, что женщина не отрицает свою причастность к произошедшему. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Задержанной назначили стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Следствие намерено настаивать на заключении женщины под стражу.