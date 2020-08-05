Новый центр семейной медицины открылся в Валуйках. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

Свою работу в Валуйках начал Новый центр семейной медицины. Более двух тысяч жители микрорайона теперь будут получать квалифицированную медицинскую помощь в этом медучреждении.

В области открыты и функционируют 750 офисов семейного врача, 31 из них в Валуйском городском округе. Здесь валуйчан встретят высококлассные специалисты - проконсультируют, посоветуют, назначат лечение, проведут диагностику и процедуры.

На церемонии открытия были награждены люди, которые внесли весомый вклад в реализацию данного проекта. Заместитель губернатора вручила им Благодарственные письма Губернатора Белгородской области.

Разрезание символической красной ленты стало кульминацией торжественного мероприятия. После чего почетные гости осмотрели помещение и оборудование, поговорили с медперсоналом и оставили на память об открытии автографы на отрезке ленты.