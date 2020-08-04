В Белгороде задержали «шоколадного» вора. Похищенный товар он успел сбыть. Фото: "КП" Архив

О краже в полицию Белгорода сообщили сотрудники одного из супермаркетов. Они не досчитались 43 плиток шоколада и трех банок кофе. Полицейские выяснили, кто причастен к пропаже лакомства. Подозрения пали на 35-летнего мужчину. Прежде он уже привлекался к уголовной ответственности.

Злоумышленник оказался вовсе не сладкоежкой. По предварительным данным, похищенный товар он благополучно продал.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на два года.