2020-08-04T15:10:03+03:00
Общество

Белгородка-предпринимательница торговала незаконным алкоголем и поплатилась за это

Собственнице ночного клуба назначили штраф в размере 100 тысяч и конфисковали левый алкоголь
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Сотрудники УМВД России по Белгородской области в ходе проверки в одном из ночных клубов города выявили алкогольную продукцию, которой торговали без соответствующих документов. Был составлен протокол об административном правонарушении в отношении собственницы ночного клуба. Суд Белгородской области привлек индивидуальную предпринимательницу к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст. 14.17.1 КоАП РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей с конфискацией и последующим уничтожением алкогольной продукции.

Судебное решение было направлено в отделение судебных приставов по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району. Должницу уведомили о возбуждении исполнительного производства, но с оплатой штрафа она не спешила.

Тогда судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. Было установлено, что в нескольких банках на имя владелицы клуба открыты банковские счета. Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах в банках.

После этого должница оплатила долг в полном объеме. А конфискованную алкогольную продукцию передали для уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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