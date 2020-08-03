Пожарные помогли снять кота с дерева в Белгородском районе

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:33:48+03:00

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В Белгородском районе вчера вечером, 2 августа, пожарные помогли спустить с дерева кота. Женщина, которая вызвала спасателей, узнав, что животное бездомное, оставила его себе.

«Операция» по спасению кота началась после звонка на номер «112» вечером 2 августа. Звонившая сообщила, что в поселке Политотдельский Белгородского района по переулку Центральному возле дома №2 на дереве, на уровне третьего этажа сидит кот. Он жалобно мяукает, пытаясь спуститься, но у него не получается. Неравнодушная местная жительница попыталась снять кота самостоятельно, но у нее ничего не вышло. Тогда она обратилась за помощью к пожарным. На место выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 29. Они установили трехколенную лестницу, чтобы добраться к животному и помочь ему. И спустя некоторое время испуганное животное благополучно спустили на землю. Кот оказался бездомным, но женщина, обратившаяся за помощью, решила оставить его себе.

ИСТОЧНИК KP.RU