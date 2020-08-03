Мэр Белгорода принял участие в полумарафоне Pulse и пробежал 21 километр

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:30:18+03:00

Всего в полумарафоне приняли участие около тысячи белгородцев

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В полумарафоне Pulse, который прошел в минувшие выходные, приняли участие около тысячи человек, рассказали в пресс-службе мэрии областного центра. Вместе с горожанами бежали и городские-областные чиновники. Так, мэр города Юрий Галдун, как и обещал накануне, пробежал всю дистанцию полумарафона — 21 километр. Достижения других его коллег-чиновников гораздо скромнее.

На своей странице в социальтной сети ВКонтакте мэр написал: «... пробежал 21 километр. Вместе с командой мэрии и сотнями горожан поддержал полумарафон. Всем здоровья и спортивных побед!

Забег проходил в парке Победы. Желающие выбрали дистанцию на свой вкус: 5, 10 и 21 километр. Бежали и малыши с родителями, они преодолевали дистанцию в 1 условный километр.

ИСТОЧНИК KP.RU