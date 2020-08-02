Теперь денежная помощь инвалидам назначается дистанционно

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:25:55+03:00

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Ежемесячная денежная выплата, согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ, с 28 июля текущего года назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме. То есть им больше не нужно подавать заявление лично, территориальные органы Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно. Теперь выплата оформляется по данным Федерального реестра инвалидов .

Она устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о назначении выплат поступит в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты или в смс-сообщении.

Сама процедура определения инвалидности сейчас также происходит заочно, исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Такой временный порядок был введен в связи с эпидемиологической ситуацией с 1 марта до 1 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU