2020-08-02T13:21:47+03:00
Общество

В Борисовском районе Белгородчины обустроят набережную Ворсклы

За этот проект проголосовало 7 209 борисовцев
Ирина ТАРАСОВА
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В Борисовском районе Белгородчины обустроят набережную Ворсклы. Фото с сайта администрации Борисовского районаВ Борисовском районе Белгородчины обустроят набережную Ворсклы. Фото с сайта администрации Борисовского района
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В Борисовском районе прошло рейтинговое голосование по проектам общественных территорий, дополнительно подлежащих благоустройству в 2020 году. Жителям предложили определить общественное пространство, которое, по их мнению, больше всего нуждается в реконструкции. За благоустройство набережной Ворсклы проголосовало 7 209 борисовцев.

Всего было представлено три проекта благоустройства: парка 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в северо-восточной части поселка, сквера воинам-танкистам и летчикам эскадрильи «Русские витязи» и набережной реки Ворскла в районе улицы Рудого, сообщила газета «Призыв».

Всего в рейтинговом голосовании приняли участие 8 тысяч 135 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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