В Белгородском районе открылась Детская школа искусств

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:17:34+03:00

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Детская школа искусств отметила новоселье в поселке Северный Белгородского района. Этим утром педагогический коллектив и воспитанники школы искусств переступили порог нового здания, где есть все необходимые условия для занятия творческой деятельностью и развития таланта.

За 34 года в Детской школе искусств сформировался блестящий коллектив педагогов, который обучил и выпустил множество талантливых и способных учеников. На сегодняшний день для юных творцов подготовлены просторные и светлые помещения с отличной акустикой, где размещены струнные, клавишные и духовые музыкальные инструменты.

Предусмотрены классы с партами для теоретических занятий и концертный зал для творческих вечеров и концертов. Воспитанники школы уже пригласили гостей на ближайший отчетный концерт, который запланирован на весну 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU