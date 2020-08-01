В Старом Осколе пьяный водитель протаранил припаркованные автомобили

1 Авг. 2020 2020-08-01T17:30:53+03:00

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ДТП произошло этой ночью в Старом Осколе. По предварительным данным, 22-летний водитель «четырнадцатой» проигнорировал требования автоинспекторов об остановке и, увеличив, скорость попытался скрыться. В районе дома №10 на улице Набережная он не справился с управлением и, проехав несколько метров, протаранил припаркованные автомобили «Лада Веста», «Тойота Витц» и «Сузуки».

В автоаварии пострадала 18-летняя пассажирка «ВАЗ 2114». Автомобили получили механические повреждения.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что у водителя установлено состояние алкогольного опьянения. На данный момент в отношении него составлено три административных материала – за вождение в нетрезвом виде, без страховки и не выполнение требования об остановке.

ИСТОЧНИК KP.RU