Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в поселке Уразово Белгородчины

1 Авг. 2020 2020-08-01T17:11:04+03:00

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В 2020 году в поселке Уразово Валуйского городского округа начато строительство двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса, площадью 2000 кв.м. Его стоимость составляет 100 000 тысяч рублей.

Как рассказал инициатор строительства, директор Уразовского ФОК «Русич» Николай Толмачев, небольшое здание, которое сейчас функционирует, уже не вмещает всех желающих.

«К нам ходят разновозрастные категории жителей заниматься в тренажерный зал, у нас развит гиревой спорт, пауэрлифтинг, армрестлинг, настольный теннис, шахматы, шашки, степ-аэробика, брейк-данс, йога, недавно открыли секцию борьбы по самбо. По некоторым видам спорта мы занимаем призовые места на чемпионатах области, России, Европы и даже мира», - отметил директор.

При активном участии властей области и муниципалитета в этом году началось внеплановое строительство нового ФОКа. Теперь с появлением комплекса появится возможность одновременного посещения кружков и секций до 100 человек. Территория под застройку выбрана не случайно, рядом сосновый массив, где будет создана «Тропа здоровья». Ее протяженность не менее 3000 километров.

Новый ФОК привлечет к занятиям физической культурой и спортом жителей Уразовской территории и сел Двулучное, Кукуевка, Герасимовка, Шелаево. По небольшим подсчетам, охват населения в возрасте от 6 до 80 лет составит не менее 10 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU