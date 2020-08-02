2020-08-02T15:22:01+03:00
Общество

Юным велосипедистам Алексеевки Белгородской области разъяснили ПДД

Пересекать проезжую часть можно только сойдя с велосипеда
Ирина ТАРАСОВА
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Юным велосипедистам Алексеевки разъяснили ПДДЮным велосипедистам Алексеевки разъяснили ПДД
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В Алексеевке автоинспекторы вместе с юными участниками дорожного движения разъясняли правила дорожного движения на нерегулируемых дорожных пешеходах. Особое внимание организаторы уделили юным велосипедистам. Они призвали ребят не лениться и сойти с велосипеда при пересечении проезжей части.

Так требуют правила дорожного движения. Так велосипедист сможет полностью сконцентрировать свое внимание на дорожной обстановке и избежать наезда. Тем, кто был не уверен в правильности своих действий, автоинспекторы помогли перейти проезжую часть безопасно и вручили тематические памятки.

Также полицейские напомнили, что до 14 лет детям запрещено кататься на дорогах общего пользования и рассказали о безопасных местах для велопрогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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