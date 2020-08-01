1 Авг. 2020 2020-08-01T12:19:37+03:00

В Белгородской области скончался 52-й пациент с подтвержденным COVID-19. Фото: "КП" Архив

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В Белгородской области от заражения коронавирусом скончался 52-й пациент, сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области. Скончавшийся — житель Губкинского городского округа. Он проходил лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода.

Всего на сегодняшний день, 1 августа, в области зарегистрировано 5 998 заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки у 46 белгородцев подтвердился диагноз COVID-19. Наибольшее число заболеваний приходится на областной центр - 1 134 (+5), Старооскольский городской округ - 978 (+5) и Белгородский район - 696 (+3).

ИСТОЧНИК KP.RU