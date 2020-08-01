Где в Белгороде 3-4 августа ограничат движение транспорта
В связи с торжественной церемонией вручения свидетельств белгородцам о занесении их имен на городскую Доску Почета «Мы славим Белгород трудом» и открытием двухуровневой развязки на пересечении улицы Студенческая в Белгороде 3-4 августа будет временно ограничено движение на некоторых улицах.
Так, с 23.00 3 августа и до окончания мероприятия будут ограничено остановка и стоянка транспортных средств по Гражданскому проспекту от улицы Князя Трубецкого до улицы Николая Чумичова.
С 08:00 часов 4 августа и до окончания мероприятий по вышеуказанным улицам будет запрещено движение транспортных средств (кроме транспортных средств экстренных служб).
С 09:00 до 10:30 4 августа запретят движение транспортных средств по крайним левым полосам по улице Калинина на участке автомобильной дороги от строения № 106 по улице Калинина до кольцевой развязки улицы Студенческой с улицей Калинина.
С 10:30 4 августа и до окончания мероприятия запрещено движение транспортных средств по улице Калинина от улицы Индустриальной до кольцевой развязки улицы Студенческой с улицей Калинина.
Движение будет осуществляться по объездным маршрутам по проспекту Славы и улице Преображенской.
Горожам просят с пониманием отнестись к ограничению движения.
ИСТОЧНИК KP.RU