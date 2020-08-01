Где в Белгороде 3-4 августа ограничат движение транспорта

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:04:46+03:00

Ограничение связано с проведением торжеств у городской Доски Почета и открытием двухуровневой развязки

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В связи с торжественной церемонией вручения свидетельств белгородцам о занесении их имен на городскую Доску Почета «Мы славим Белгород трудом» и открытием двухуровневой развязки на пересечении улицы Студенческая в Белгороде 3-4 августа будет временно ограничено движение на некоторых улицах.

Так, с 23.00 3 августа и до окончания мероприятия будут ограничено остановка и стоянка транспортных средств по Гражданскому проспекту от улицы Князя Трубецкого до улицы Николая Чумичова.

С 08:00 часов 4 августа и до окончания мероприятий по вышеуказанным улицам будет запрещено движение транспортных средств (кроме транспортных средств экстренных служб).

С 09:00 до 10:30 4 августа запретят движение транспортных средств по крайним левым полосам по улице Калинина на участке автомобильной дороги от строения № 106 по улице Калинина до кольцевой развязки улицы Студенческой с улицей Калинина.

С 10:30 4 августа и до окончания мероприятия запрещено движение транспортных средств по улице Калинина от улицы Индустриальной до кольцевой развязки улицы Студенческой с улицей Калинина.

Движение будет осуществляться по объездным маршрутам по проспекту Славы и улице Преображенской.

Горожам просят с пониманием отнестись к ограничению движения.

ИСТОЧНИК KP.RU