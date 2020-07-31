Предприниматель из Белгородской области выиграл в лотерею загородный дом

31 Июль 2020 2020-07-31T16:10:30+03:00

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Житель Белгородской области Владимир Мотузов выиграл загородный дом стоимостью 600 000 рублей. Ему повезло в лотерее. Билеты мужчина покупает в киосках, выбирает их случайным образом. Свой счастливый билет мужчина приобрел там же, а о выигрыше узнал спустя месяц: он попросту забыл проверить результаты розыгрыша интернете.

Счастливец рассказывает:

— Какого же было мое удивление, когда на экране компьютера я увидел приз. Теперь точно знаю, что мечты сбываются. Главное этого очень захотеть. Желаю, чтобы всем участникам повезло.

Также победитель рассказал, что заберет приз деньгами и подыщет загородный дом по своему вкусу.

У Владимира собственный бизнес, его фирма занимается ремонтом и электротехническим оборудованием помещений. Свободное время он посвящает семье, у него двое сыновей и три внучки.

ИСТОЧНИК KP.RU