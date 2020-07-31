На белгородском предприятии рабочего в забойной шахте засыпало породой

31 Июль 2020 2020-07-31T14:47:58+03:00

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На Яковлевском горно-обогатительном комбинате работают следователи. Они организовали проверку по факту травмы, которую получил работник Яковлевского ГОКа. Установлено, что обвал породы произошел 27 июля при проведении работ. 36-летнего проходчика шахты засыпало породой и он получил телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что следственная проверка установит тяжесть причиненного вреда здоровью пострадавшего, а также причины происшествия. Также будут изучено, как в шахте соблюдаются требования техники безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU