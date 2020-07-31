Белгородские спасатели ликвидировали условный поджар

31 Июль 2020 2020-07-31T13:17:56+03:00

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Сегодня, 31 июля, в здании УМВД России по Белгородской области прошли пожарно-тактическое учения по ликвидации условного возгорания.

По замыслу проводимых учений, пожар разгорелся в одном из кабинетов на 3 этаже. Его причиной, согласно легенде, стало короткое замыкание осветительной сети. Очаг возгорания обнаружили сотрудники ведомства, которые незамедлительно сообщили о происшествии в Службу спасения по телефону «112», приступили к эвакуации людей и тушению возгорания первичными средствами пожаротушения.

Однако «огонь» распространялся очень быстро и в считанные минуты охватил площадь в 50 квадратных метров. Пожар сопровождался сильным задымлением в коридорах здания, из-за чего его не смогли своевременно покинуть три человека – они оказались заблокированы в огненной ловушке на 3-м этаже.

Уже через пару минут после сообщения о возгорании первые пожарные расчеты города прибыли к месту предполагаемого пожара. На месте условного ЧП был развернут штаб пожаротушения.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

А далее огнеборцы действовали по нескольким направлениям: одна группа эвакуировала условных пострадавших с помощью автолестницы из окна 3 этажа здания, другая в это время производила боевое развертывание, подключалась к источникам водоснабжения, прокладывала пожарные рукава к очагу возгорания.

В результате четких и слаженных действий личного состава подразделений Белгородского пожарно-спасательного гарнизона распространение условного возгорания не было допущено, пожар был полностью ликвидирован в течение 45 минут.

По итогам учений личный состав пожарно-спасательных подразделений города Белгорода с поставленной задачей справился на оценку «хорошо».

ИСТОЧНИК KP.RU