2020-07-31T12:00:56+03:00
Происшествия

В Белгороде аварию с мотоциклом спровоцировал 17-летний водитель «Мерседеса»

Водитель мотоцикла получил травмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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ДТП произошло вечером 30 июля. По предварительным данным, 17-летний водитель «Мерседес Бенц», двигаясь по улице Студенческая направлении проспекта Богдана Хмельницкого, при повороте не уступил дорогу мотоциклу «Хонда» под управлением 32-летнего мужчину. В результате произошло столкновение. Мотоциклист получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.

Юноша, находившийся за рулем, прав не имеет. Находиться за рулем автомобиля можно только с 18 лет. На данный момент в отношении него за вождение без прав составлен административный материал. Санкции – штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей. По факту ДТП с пострадавшим ведется разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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