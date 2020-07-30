В Белгородской области от заражения коронавирусом скончался 51-й пациент

30 Июль 2020 2020-07-30T18:13:29+03:00

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В Белгородской области скончался 51-й пациент с подтвержденным COVID-19, сообщили

в департаменте здравоохранения Белгородской области. Скончавшийся — 72-летний житель Белгорода. Он проходил лечение на базе Городской больницы №2.

Напомним, что по состоянию на 30 июля в области число заболевших с начала пандемии составило 5 910 человек, за минувшие сутки в регионе выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции. Число выздоровевших, по сообщению областного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, составило 4 906 человек, за минувшие сутки выздоровело 42 пациента.

На госпитализации находятся 304 белгородца, 11 из них – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU