Мужчина с ножом напугал жителей белгородского села

31 Июль 2020 2020-07-31T15:11:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В валуйский отдел полиции позвонил обеспокоенный местный житель. Он сообщил, что на одной из улиц села Двулучное мужчина с ножом ведет себя неадекватно.

Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого и изъяли орудие преступления. Злоумышленником, напустившим страху на окружающих, оказался 43-летний мужчина. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался.

По предварительным данным, конфликт у местного жителя с односельчанами произошел из-за того, что они хотели помешать ему рассекать за рулем в нетрезвом виде. Разгневанный этим обстоятельством местный житель вышел из машины с ножом, стал оскорблять окружающих и вести себя агрессивно.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении него составили административный материал за отказ от медосвидетельствования и возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия». За свою выходку житель Валуйского городского округа рискует лишиться свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU