2020-07-30T18:00:53+03:00
Общество

Старооскольские оперативники задержали сбытчиков марихуаны и нашли конопляное поле

На съемной квартире, где обосновался один из мужчин, нашли аж 700 граммов «травки»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Старом Осколе оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков вместе с «громовцами» задержали двух мужчин в возрасте 20-ти и 32-х лет. Их подозревают в сбыте марихуаны. Судя по всему, неспроста. На съемной квартире, где обосновался один из злоумышленников, обнаружили около 700 граммов «травки».

По фактам сбыта и хранения наркотиков Следственным управлением УМВД России по городу Старому Осколу возбуждены уголовные дела. Перспектива у любителей увеселительной травки незавидная. Срок за такие преступления, как за убийство – до пятнадцати лет. Один уже арестован, второй находится под подпиской.

Полицейские нашли и место, откуда на территорию городского округа текла «дурман-трава». Оказалось, что конопля колосилась на поле в соседнем Губкинском городском округе. В итоге криминальный бизнес подкосили. Очаг произрастания запрещенного растения на площади почти в триста квадратов уничтожен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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