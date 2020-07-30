2020-07-30T16:30:29+03:00
Общество

В Валуйском городском округе благоустроят 4 дворовых и 7 общественных территорий

Завершат работы к сентябрю 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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В Валуйском городском округе благоустроят 4 дворовых и 7 общественных территорий. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округаВ Валуйском городском округе благоустроят 4 дворовых и 7 общественных территорий. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа
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В 2020 году на территории Валуйского городского округа будет благоустроено 4 дворовых территории. В городе это улица 1 Мая, дом 32; улица Горького, дом 39; улица Пушкина, дом 36; улица Свердлова, дом 8а. Завершение работ на объектах планируется к сентябрю 2020 года.

Также будет благоустроено 7 общественных территорий: в поселке Уразово – пляж; в городе Валуйки пляж, улицы Пролетарская, 1 Мая, 9 Января; бульвар по улице Горького; в селе Насоново -улица Школьная.

Все объекты благоустраиваются в рамках федерального проекта "Городская среда". Сумма затрат составит более 66 млн. рублей. Сейчас работы ведутся на всех 11 площадках.

Еженедельно идет контроль за работой на объектах, учитываются пожелания жителей и своевременно устраняются недостатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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