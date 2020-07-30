2020-07-30T13:36:11+03:00
Происшествия

В Белгородской области «КамАЗ» со щебнем перевернулся после столкновения с легковушкой

В ДТП пострадала находившаяся за рулем «десятки» девушка
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Автоавария произошла сегодня около девяти часов утра в Губкинском городском округе в районе поворота на село Чуево. По предварительным данным, девушка 1987 года рождения за рулем «десятки» не уступила дорогу «КамАЗу» с прицепом, перевозившему щебнем. В результате столкновения большегруз перевернулся.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что автомобилистка получила травмы. Сейчас на участке дороги, где произошло ДТП, работают автоинспекторы. Они обеспечивают безопасный объезд места аварии. Движение частично восстановлено. Автоинспекторы уже вызвали представителей управления дорожного хозяйства, чтобы убрать рассыпавшийся щебень с проезжей части и поднять грузовик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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