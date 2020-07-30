Белгородец попытался расправиться с судьей за вынесенный ранее приговор

30 Июль 2020 2020-07-30T09:14:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Белгородский судья едва не стал жертвой бывшего осужденного, который спустя много лет попытался расправиться с ним за ранее вынесенный приговор. Обратившись в правоохранительные органы, судья попросил защитить его от нападок. Мужчину, грозившему судье расправой, взяли под стражу.

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области предъявил обвинение 48-летнему жителю области. Он будет отвечать на совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи в связи с рассмотрением дел в суде).

В ходе следствия выяснилось, что еще в 2000 году обвиняемый был осужден за хулиганство и причинение смерти по неосторожности к 5 годам лишения свободы. Спустя 20 лет, в июне 2020 года он встретил на улице осудившего его судью и стал угрожать ему расправой. Зная личность мужчины, судья написал заявление в полицию. На следующий день обвиняемый вновь встретит своего «обидчика» и в этот раз, находясь в кабине своего автомобиля грозился наехать на него. Реально опасаясь за свою жизнь, потерпевший снова обратился в правоохранительные органы.

По ходатайству следствия обвиняемого заключили под стражу, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU