2020-07-29T16:05:14+03:00
Общество

В Белгородской области 35-градусную жару несколько охладят ливни

На территории региона ожидается ухудшение погодных условий
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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Белгородские синоптики прогнозируют, что 30 июля в регионе погода будет облачной с некоторыми прояснениями. Ночью – без существенных осадков, а вот днем по районам пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы, возможен град. Ветер западной четверти 5-10 м/с, днем при грозах местами его порывы могут достигать до 18 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днем 28-33 градуса тепла. Несмотря на дожди и грозы, местами по области сохранится сильная жара с температурой до 35 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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