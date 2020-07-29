2020-07-29T13:30:56+03:00
Общество

Белгородские полицейские взыскали с местного блогера 200 тысяч за публикацию видео с их участием и оскорбительные заголовки

Апелляция оставила решение районного суда в силе
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Суд взыскал с молодого человека в пользу правоохранителей 200 тысяч рублей.Суд взыскал с молодого человека в пользу правоохранителей 200 тысяч рублей.Фото: "КП" Архив
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В Корочанский районный суд с иском к местному блогеру о возмещении компенсации морального вреда обратились 19 сотрудников полиции. Молодой человек без согласия правоохранителей разместил на просторах сети Интернет видео с их участием. Кроме того, названия некоторых роликов были отнюдь нелицеприятными.

Согласно Гражданскому кодексу размещать изображение человека можно без его согласия в государственных, общественных или публичных интересах либо если съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения, или же на собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и других подобных мероприятиях, ну, или человек позировал за плату. В данном случае суд таких обстоятельств не усмотрел. На сайте УМВД России по Белгородской области сообщается, что за незаконное использование изображений сотрудников полиции и оскорбительные высказывания суд взыскал с молодого человека в пользу правоохранителей 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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