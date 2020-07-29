Белгородская компания заплатила крупный штраф за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта
Судебные приставы взыскали с белгородской компании по производству и продажи семян штраф в размере 400 тысяч рублей. Компания нарушила правила движения крупногабаритного транспорта, а оплачивать административный штраф не спешила.
Должнику было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства. Также судебный пристав-исполнитель вынес постановление о наложении запрета на регистрационные действия в отношении 10 единиц автотранспортных средств, принадлежащих компании.
В результате принятых мер руководство компании-должника полностью оплатило задолженность. После этого запрет на регистрационные действия с транспортных средств был снят.
ИСТОЧНИК KP.RU