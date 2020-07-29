2020-07-29T12:07:32+03:00
Общество

В областном конкурсе победило 5 проектов ТОСов Белгорода

Всего в регионе планируют реализовать 41 проект почти на 12 миллионов рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы мэрии Белгорода.Фото пресс-службы мэрии Белгорода.
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Правительство Белгородской области утвердило список проектов-победителей, которые будут реализуемы ТОСами в муниципалитетах. Общая сумма субсидий составит 11 миллионов 996 тысяч 500 рублей. В областном центре победителями названы 5 проектов.

Так, ТОС «Дорожный» представил проект по созданию стрит-арт «Профессия цвета неба» на фасаде дома № 23 по улице Железнякова (стоимость работ составит 150 тысяч рублей). ТОСы «Молодежный-1», «Инициатива», «Мелзаводской» и «Комаровский» планируют реализовать проекты по обустройству дворовых территорий и детских игровых площадок. Для реализации этих идей выделят от 239,9 до 310,5 тысяч рублей на условиях софинансирования (75% — областной бюджет, 25% — городской), сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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