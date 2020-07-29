В Белгороде преподавателя института будут судить за взятку

29 Июль 2020 2020-07-29T09:54:46+03:00

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В Белгороде второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении доцента кафедры административно-правовых дисциплин Белгородского юридического института имени Путилина. Расследуется преступление, предусмотренное ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки за заведомо незаконные действия). Преподаватель в мае этого года получила от слушателя взятку в сумме 20 тысяч рублей за написание выпускной квалификационной (дипломной) работы с гарантией получения положительной оценки при ее сдаче, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

С ходе следственных действий должны быть установлены все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU