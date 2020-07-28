2020-07-28T18:50:12+03:00
Общество

В поселке Маслова Пристань Белгородчины появится новая территория для отдыха

Пешеходные дорожки предназначены для спортивной ходьбы, бега и просто прогулок по лесу
Ирина ТАРАСОВА
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В поселке Маслова Пристань Белгородчины появится новая территория для отдыха. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаВ поселке Маслова Пристань Белгородчины появится новая территория для отдыха. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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По просьбам жителей в лесном массиве возле базы отдыха "Аркадия" на территории Масловопристанской администрации ведется строительство пешеходных дорожек. Они предназначены для занятий спортивной ходьбой, бегом и просто прогулок по лесу. В рамках благоустройства будет организовано наружное освещение, установлены скамейки, урны и малые архитектурные формы – здесь появится благоустроенное место для отдыха..

Силами администрации Шебекинского городского округа и Масловопристанской территориальной администрации в настоящее время запланированы работы по расчистке этой территории от мусора, сорной растительности и аварийно-опасных деревьев

ИСТОЧНИК KP.RU

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