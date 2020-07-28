Вход в староосколькое общежитие опечатали из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил
Старооскольские судебные приставы приостановили деятельность общежития за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Вход в общежитие опечатали. Индивидуальный предприниматель не обеспечил изоляцию лицам, прибывшим из Москвы в Старый Оскол и заселившимся в общежитие. И тем самым грубо нарушил постановление губернатора Белгородской области № 20 от 13.03.2020, которое было принято в период осуществления режима повышенной готовности.
Кроме этого, мужчина не сообщил в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе о регистрации случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекции среди лиц, которые жили в общежитии.
Старооскольский городской суд Белгородской области назначил индивидуальному предпринимателю административное наказание, приостановив работу общежития на срок 90 суток.
Вход в помещение опечатали судебные пристав, а индивидуального предпринимателя предупредили об административной ответственности за неисполнение законных требований исполнительного документа. Также приставы будут проводить проверки надлежащего исполнения решения суда
ИСТОЧНИК KP.RU