2020-07-28T13:24:08+03:00
Общество

Вход в староосколькое общежитие опечатали из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил

Индивидуальный предприниматель не обеспечил изоляцию лицам, прибывшим из Москвы
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Старооскольские судебные приставы приостановили деятельность общежития за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Вход в общежитие опечатали. Индивидуальный предприниматель не обеспечил изоляцию лицам, прибывшим из Москвы в Старый Оскол и заселившимся в общежитие. И тем самым грубо нарушил постановление губернатора Белгородской области № 20 от 13.03.2020, которое было принято в период осуществления режима повышенной готовности.

Кроме этого, мужчина не сообщил в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе о регистрации случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекции среди лиц, которые жили в общежитии.

Старооскольский городской суд Белгородской области назначил индивидуальному предпринимателю административное наказание, приостановив работу общежития на срок 90 суток.

Вход в помещение опечатали судебные пристав, а индивидуального предпринимателя предупредили об административной ответственности за неисполнение законных требований исполнительного документа. Также приставы будут проводить проверки надлежащего исполнения решения суда

ИСТОЧНИК KP.RU

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