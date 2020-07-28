Белгородку, убившую и закатавшую мужа в бетон, взяли под стражу

28 Июль 2020 2020-07-28T11:08:17+03:00

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Следственный отдел по Белгородскому району продолжает расследование уголовного дела об убийстве в 2019 году жительницей Белгородского района своего мужа. Тело после совершенного убийства женщина спрятала, залив бетоном. Родственники, обеспокоенные исчезновением мужчины, стали искать его с февраля 2020 год, обратившись в полицию. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу

Следствие предъявило женщине обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Напомним, что в феврале 2020 года родственники погибшего обратились в полицию с заявлением о безвестном исчезновении мужчины. В течение нескольких месяцев полицейские продолжали работу по установлению его нахождения. При этом его супруга уверяла, что он уехал на заработки. А затем выяснилось, что он не покидал территорию области.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Белгородской области во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по Белгородскому району установили причастность бывшей супруги к его исчезновению мужчины. Женщина рассказала следователю и оперативным сотрудникам об обстоятельствах совершения убийства и показала место, где скрыла тело, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU