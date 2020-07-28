Белгородские автоинспекторы за выходные поймали 38 нетрезвых водителей
Белгородской Госавтоинспекцией было выявлено 1692 нарушений Правил дорожного движения во время рейдовых мероприятий. От управления отстранены 38 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии или отказались от прохождения медосвидетельствования. В отношении 4 водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление в нетрезвом состоянии.
Отдельное внимание уделяется профилактике наездов на пешеходов. 168 административных материалов было составлено на тех вожителей, которые не предоставили преимущество пешеходам. Попало и пешеходам, допустившим переход в неустановленном месте – таких 236 случаев и 8 – за неиспользование световозвращающих элементов.
ИСТОЧНИК KP.RU