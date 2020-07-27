2020-07-27T20:33:05+03:00
Здоровье

Скорая помощь Старого Оскола получила две новых машины

Современное оборудование обеспечит комфорт медперсоналу
Ирина ТАРАСОВА
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Скорая помощь Старого Оскола получила две новых машины. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаСкорая помощь Старого Оскола получила две новых машины. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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В ближайшее время новые скорые выйдут на линию. Медперсонал и водители отметили, что современное оборудование, удобные и функциональные салоны новых автомобилей помогут им работать с комфортом.

Машина класса С (реанимация) получена в рамках реализации программы Правительства РФ по борьбе с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции. Машина класса В – по другой правительственной программе при софинансировании областного бюджета.

Новые автомобили отличаются от моделей старого типа полнотой комплектации. Они оснащены всем необходимым для качественного и своевременного оказания любого вида помощи, в том числе, специализированной.

Напомним, что в прошлом году было получено 16 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Обновление автопарка происходит постепенно, в зависимости от степени износа машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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