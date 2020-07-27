2020-07-27T14:28:31+03:00
Общество

Пассажирский поезд насмерть сбил 63-летнего белгородца

Получивший множественные травмы мужчина умер на месте
Ирина ТАРАСОВА
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Пассажирский поезд насмерть сбил 63-летнего белгородца.Пассажирский поезд насмерть сбил 63-летнего белгородца.Фото: Архив КП
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Вчера вечером в Белгороде пассажирский поезд насмерть сбил 63-летнего мужчину на переезде Белгород – Беломестное.

Как сообщил белгородский линейный отдел МВД, машинист фирменного поезда Белгород – Москва увидел мужчину на железнодорожных путях и подал ему предупредительные сигналы. Несмотря на то, что машинист экстренно тормозил, наезда не удалось избежать. Белгородец скончался на месте до приезда Скорой помощи.

Следственный комитет проводит проверку по данному факту, выясняются все подробности произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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