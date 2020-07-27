2020-07-27T13:28:27+03:00
Общество

Жительница Белгорода оплатила 223 штрафа ГИБДД и исполнительский сбор

Общая сумма задолженности составила более 334 000 рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Жительница Белгорода оплатила 223 штрафа ГИБДД и исполнительский сбор. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской областиЖительница Белгорода оплатила 223 штрафа ГИБДД и исполнительский сбор. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области
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Владелица «KIA JD Ceed», под угрозой лишиться своего автомобиля, оплатила более 161 тыс. долга за превышение скорости. также она оплатила исполнительский сбор, общая сумма составила более 334 тысяч рублей.

В отделение судебных приставов по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району УФССП России по Белгородской области на исполнение поступило 223 штрафов ГИБДД на общую сумму 161 тысяча рублей.

Нарушительница правил дорожного движения на контакт с судебными приставами не выходила, игнорировала уплату административных штрафов . В связи с этим было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере свыше 173 тысяч рублей.

Судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должницы. Отдавать машину женщина не спешила, скрывалась от сотрудников службы. Поэтому должница и ее автомобиль были объявлены в исполнительный розыск.

Судебный пристав установил местонахождение должницы и ее автомобиля и наложил арест на транспортное средство.

Чтобы не лишиться автомобиля, женщина незамедлительно оплатила все штрафы, а также исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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