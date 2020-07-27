Жительница Белгорода оплатила 223 штрафа ГИБДД и исполнительский сбор
Владелица «KIA JD Ceed», под угрозой лишиться своего автомобиля, оплатила более 161 тыс. долга за превышение скорости. также она оплатила исполнительский сбор, общая сумма составила более 334 тысяч рублей.
В отделение судебных приставов по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району УФССП России по Белгородской области на исполнение поступило 223 штрафов ГИБДД на общую сумму 161 тысяча рублей.
Нарушительница правил дорожного движения на контакт с судебными приставами не выходила, игнорировала уплату административных штрафов . В связи с этим было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере свыше 173 тысяч рублей.
Судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должницы. Отдавать машину женщина не спешила, скрывалась от сотрудников службы. Поэтому должница и ее автомобиль были объявлены в исполнительный розыск.
Судебный пристав установил местонахождение должницы и ее автомобиля и наложил арест на транспортное средство.
Чтобы не лишиться автомобиля, женщина незамедлительно оплатила все штрафы, а также исполнительский сбор.
ИСТОЧНИК KP.RU