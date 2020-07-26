2020-07-26T11:57:34+03:00
Общество

В Белгородском районе нерадивую молодую мать отправили за решетку, а ее детей — в дом ребенка

Девушку осудили еще два года назад, дав отсрочку, но выводов она не сделала
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгородском районе нерадивую молодую мать отправили за решетку, а ее детей — в дом ребенка.В Белгородском районе нерадивую молодую мать отправили за решетку, а ее детей — в дом ребенка.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгородском районе молодую горе-мать Белгородский райсуд отправил за решетку, отменив отсрочку отбывания наказания осужденной. Срок 20-летняя местная жительница получила еще в августе 2018 года за кражу денег с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Ее детей поместили в дом ребенка.

Два года назад суд назначил ей наказание в виде шести месяце лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При этом служители Фемиды дали ей отсрочку — до достижения 14-летнего возраста ее дочери 2016 года рождения. Но, несмотря на предоставленную судом возможность заниматься воспитанием детей, горе-мать дома отсутствовала, не работала, детьми не занималась и материально их не содержала. К тому же она сильно пила и злоупотребляла наркотиками. При этом неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее отношение к своим родительским обязанностям, объяснили в прокуратуре.

Органы опеки и попечительства Белгородского района у осужденной забрали и поместили их в дом ребенка, лишив ее родительских прав.

Осужденную взяли под стражу в зале суда и отправили к месту отбывания наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородском районе нерадивую молодую мать отправили за решетку, а ее детей — в дом ребенка
Освещение каких улиц Шебекино Белгородской области будет модернизировано
С 1 августа работающим пенсионерам Белгородчины пересчитают пенсии
С Днем работников торговли!
В Белгороде с торгов уйдет земельный участок, автомобили BMW, Ford EcoSport, а также сельскохозяйственная техника должников
В Белгородском районе уборочная кампания набирает обороты
Сервис Сбербанка оптимизирует расходы организаций на командировки
В Белгороде обвиняемый в получении взятки чиновник Гострудинспекции взят под стражу
Чиновник от образования Старооскольского городского округа попалась на взятке в особо крупном размере
В Белгородской области за минувшие сутки обнаружили 3 неразорвавшихся снаряда
Губернатор Белгородской области предложил удвоить выдачу ипотеки
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
В Губкинском городском округе Белгородчины растят будущих скалолазов
Преступление века: четверо шебекинцев пытались украсть 600 кур
Где перекроют движение в Старом Осколе?