26 Июль 2020 2020-07-26T11:57:34+03:00

В Белгородском районе нерадивую молодую мать отправили за решетку, а ее детей — в дом ребенка. Фото: "КП" Архив

Девушку осудили еще два года назад, дав отсрочку, но выводов она не сделала

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В Белгородском районе молодую горе-мать Белгородский райсуд отправил за решетку, отменив отсрочку отбывания наказания осужденной. Срок 20-летняя местная жительница получила еще в августе 2018 года за кражу денег с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Ее детей поместили в дом ребенка.

Два года назад суд назначил ей наказание в виде шести месяце лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При этом служители Фемиды дали ей отсрочку — до достижения 14-летнего возраста ее дочери 2016 года рождения. Но, несмотря на предоставленную судом возможность заниматься воспитанием детей, горе-мать дома отсутствовала, не работала, детьми не занималась и материально их не содержала. К тому же она сильно пила и злоупотребляла наркотиками. При этом неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее отношение к своим родительским обязанностям, объяснили в прокуратуре.

Органы опеки и попечительства Белгородского района у осужденной забрали и поместили их в дом ребенка, лишив ее родительских прав.

Осужденную взяли под стражу в зале суда и отправили к месту отбывания наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU