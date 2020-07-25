С Днем работников торговли!

25 Июль 2020 2020-07-25T09:25:52+03:00

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С праздником, дорогие друзья!

Ежегодно, в четвертую субботу июля, мы благодарим за труд представителей данной отрасли. Большинство из них принимает поздравления на рабочем месте, потому что процесс обеспечения людей промышленными и продуктовыми товарами не прекращается. А работа всех без исключения сотрудников предприятий торговли вот уже многие века остается одной из важнейших для человечества.

Сегодня отрасль активно развивается, адаптируясь к сложным экономическим и эпидемиологическим условиям, которые диктует нынешняя действительность. Вы решаете важную социальную задачу, обеспечивая соотечественников товарами народного потребления и создавая рабочие места, двигаете экономику, вносите весомую часть налоговых поступлений в бюджеты. Вы всегда на передовой, а ваши улыбки становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Спасибо за ваш труд! Мы искренне желаем вам здоровья и оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и только добрых слов от партнеров и покупателей.

Со своей стороны, мы – компании-производители – продолжим работать над расширением ассортимента своей продукции, будем так же строго следить за ее качеством, с радостью продолжая партнерские отношения с предприятиями торговли. Чтобы вместе с вами делать жизнь людей лучше, комфортней и радостней.

С уважением, коллектив ЗАО «Мясной двор»,

Белгородская область, Красногвардейский район.