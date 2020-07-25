С 1 августа работающим пенсионерам Белгородчины пересчитают пенсии
В августе 2020 года работавшие в 2019 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Максимальная прибавка от перерасчета пенсии за отработанный 2019 год ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. В денежном эквиваленте для большинства пенсионеров эта сумма составит около 279 рублей.
На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2019 году уплачивали страховые взносы.
На сегодняшний день в Белгородской области проживают более 451 тысячи получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, из них порядка 100 тысяч пенсионеров осуществляют трудовую деятельность.
Размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2019 году и рассчитывается индивидуально для каждого.
ИСТОЧНИК KP.RU