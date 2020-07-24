Чиновник от образования Старооскольского городского округа попалась на взятке в особо крупном размере

24 Июль 2020 2020-07-24T14:04:48+03:00

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Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждил уголовное дело в отношении начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа. Чиновница подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Установлено, что с февраля 2014 по июнь 2017 года подозреваемая получала взятки в общей сумме свыше миллиона рублей путем. Индивидуальный предприниматель переводил деньги на банковскую карту, а взамен получал общее покровительство при организации и проведении спектаклей в дошкольных учреждениях Старооскольского городского округа.

Преступление выявлено оперативными подразделениями УФСБ России по Белгородской области и УМВД России по Белгородской области. В настоящее время проводятся следственные действия для установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-службы регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU