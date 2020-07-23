В Белгородской области под колеса автомобиля попала двухлетняя девочка

23 Июль 2020 2020-07-23T19:31:25+03:00

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ДТП произошло в четверг, 23 июля, в селе Ливенка Красногвардейского района. На улице Пролетарская под колеса автомобиля «ВАЗ 2115» попала двухлетняя девочка. За рулем находился 61-летний мужчина. По предварительным данным, малышка выбежала на дорогу.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что ребенка с травмами госпитализировали в больницу. У водителя установлено состояние алкогольного опьянения. Сам он на видео уверяет, что вчера вечером выпил бутылку пива. По словам мужчины, он также употреблял лекарственные препараты. Однако, судя по всему, автоинспекторы скептически отнеслись к таким аргументам. На записи слышно, как сотрудник полиции говорит, что лекарство столько бы не показало.

ИСТОЧНИК KP.RU