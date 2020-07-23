Последний рабочий день в Белгородской области выдастся прохладным

23 Июль 2020 2020-07-23T17:36:48+03:00

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Последние рабочие дни недели выдались прохладными. Так, сегодня 23 июля, столбик термометра днем показывал всего +22 градуса. И завтра 24 июля, по прогнозам синоптиков днем температура не превысит показатель +23 градуса, а небо большую часть дня останется облачным. Также ожидается умеренный ветер западного направления. К вечеру температура и вовсе опустится до +17 градусов. Но уже ближайшие выходные вновь обещают быть по летнему жаркими.

Синоптики прогнозируют, что в субботу днем температура подымется до +27 градусов, сохранится малооблачная погода. Воскресенье будет солнечным, днем воздух прогреется до +29 градусов. С понедельника в регион вернется 30-градусная жара.

ИСТОЧНИК KP.RU