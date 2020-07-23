2020-07-23T16:29:31+03:00
Общество

В Белгородской области бывший инспектор ДПС и посредник предстанут перед судом за взятку

Злоумышленников задержали сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Белгородской области
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгородской области бывший инспектор ДПС и посредник предстанут перед судом за взятку.В Белгородской области бывший инспектор ДПС и посредник предстанут перед судом за взятку.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Бывший сотрудник ДПС из Старого Оскола и его знакомый, выступивший посредником, предстанут перед судом за получение взятки. Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления завершил расследование уголовного дела. Бывший сотрудника ДПС УМВД России по городу Старому Осколу обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за совершение незаконного бездействия в значительном размере). А его знакомый в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Злоумышленники были задержаны сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Белгородской области.

Во время следствия выяснилось, что14 мая 2018 года сотрудник ДПС на улице Матросова в Старом Осколе остановил автомобиль, водитель которого был пьян. Инспектор ДПС должен был отстранить водителя от управления, провести освидетельствование и составить протокол об административном правонарушении. Но он решил получить от водителя взятку через общего знакомого. Там же, на месте происшествия, созвонившись, он убедил знакомого уговорить водителя решить проблему без составления протокола. Спустя два дня водитель передал посреднику, а тот в свою очередь инспектору ДПС, взятку в размере 30 тысяч рублей.

В пресс-службе ведомства сообщили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области под колеса автомобиля попала двухлетняя девочка
В Белгородской области под колеса автомобиля попала двухлетняя девочка
Последний рабочий день в Белгородской области выдастся прохладным
В Белгородской области бывший инспектор ДПС и посредник предстанут перед судом за взятку
В Белгороде аферист выманил у заводчицы собак более 40 тысяч рублей
В Старом Осколе энергетики модернизируют систему наружного освещения
В Прохоровском районе Белгородской области во время дорожных работ выкопали артиллерийский снаряд 122 мм
Петровскую школу в Белгородском районе закрывать не будут
В Новом Осколе Белгородской области забеременела 15-летняя девочка
В Борисовском районе Белгородской области объявили войну гаджетам
В Белгородском районе в тройном столкновении автомобилей пострадал ребенок
В Волоконовке Белгородской области установили 15 камер наблюдения
С помощью Сбербанка уже миллиард поездок в общественном транспорте оплатили безналичным способом
Большегрузы - рекордсмены
В Варваровке Белгородской области появилась детская площадка
Белгородские студенты с сентября смогут ездить по льготному проездному
В поселке Майский Белгородского района подожгли автомобиль «Хендай Акцент»
Из Центрального парка Белгорода исчез памятник Ленину
В Белгороде чиновник Гострудинспекции попал под следствие за взятку
В Белгородской области двое подростков попали в ДТП – один погиб
На территории Белгородской области ожидаются кратковременные дожди с грозами