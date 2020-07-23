В Белгородской области бывший инспектор ДПС и посредник предстанут перед судом за взятку

23 Июль 2020 2020-07-23T16:29:31+03:00

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Бывший сотрудник ДПС из Старого Оскола и его знакомый, выступивший посредником, предстанут перед судом за получение взятки. Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления завершил расследование уголовного дела. Бывший сотрудника ДПС УМВД России по городу Старому Осколу обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за совершение незаконного бездействия в значительном размере). А его знакомый в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Злоумышленники были задержаны сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Белгородской области.

Во время следствия выяснилось, что14 мая 2018 года сотрудник ДПС на улице Матросова в Старом Осколе остановил автомобиль, водитель которого был пьян. Инспектор ДПС должен был отстранить водителя от управления, провести освидетельствование и составить протокол об административном правонарушении. Но он решил получить от водителя взятку через общего знакомого. Там же, на месте происшествия, созвонившись, он убедил знакомого уговорить водителя решить проблему без составления протокола. Спустя два дня водитель передал посреднику, а тот в свою очередь инспектору ДПС, взятку в размере 30 тысяч рублей.

В пресс-службе ведомства сообщили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU