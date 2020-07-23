2020-07-23T15:28:42+03:00
Происшествия

В Белгороде аферист выманил у заводчицы собак более 40 тысяч рублей

54-летняя женщина обратилась в полицию, когда поняла, что ее обманывают
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде аферист выманил у заводчицы собак более 40 тысяч рублей. Фото из открытых источников.В Белгороде аферист выманил у заводчицы собак более 40 тысяч рублей. Фото из открытых источников.
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В Белгороде молодой человек пообещал заводчице собак построить вольер для ее питомцев, затем понадобились деньги на установку пластиковых дверей и окон, затем еще...Прежде чем заподозрить молодого человека в обмане, 54-летняя женщина успела отдать ему 43 тысячи рублей. И только после этого она обратилась в полицию.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, женщина держала животных на дачном участке. Количество ее подопечных в этом году выросло и она решила построить вольер. Через интернет она связалась в мастером. 28-летний молодой человек обсудил все детали предполагаемого строительства и попросил предоплату — 25 тысяч на материалы. Затем он попросил доплату в размере 13 тысяч для того, чтобы установить пластиковые двери и окна, а затем, сославшись на семейные трудности, еще попросил доплатить 5 тысяч. И только после того, как он перестал выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули.

В полиции начали проверку и обманщика нашли. Выяснилось, что заводчица собак — не первая его жертва, он уже совершал аналогичные преступление. За свое мошеннические действия молодому человеку придется ответить перед Законом, ему грозит срок заключения до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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