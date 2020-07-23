2020-07-23T11:19:43+03:00
Общество

В Новом Осколе Белгородской области забеременела 15-летняя девочка

От уголовного наказания 20-летнего местного жителя может спасти только брак с потерпевшей
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области забеременела 15-летняя девочка.В Белгородской области забеременела 15-летняя девочка.Фото: "КП" Архив
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Преступная связь с несовершеннолетней обнаружилась в июле, когда на довольно позднем сроке беременности 15-летняя девочка встала на учет. Выяснилось, что ее 20-летний партнер, достоверно зная о возрасте потерпевшей, вступил с ней в интимную связь еще в начале января 2020 года. Теперь от уголовного наказания парня может спасти только официальный брак.

Уголовное дело в отношении 20-летнего новооскольца возбуждено Новооскольским межрайонным следственным отделом по ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, лицом, достигшим 18-летнего возраста). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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