В Белгородском районе в тройном столкновении автомобилей пострадал ребенок

22 Июль 2020 2020-07-22T19:53:44+03:00

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Сегодня, как сообщает Госавтоинспекция, на 6 километре «, северного подъезда к Белгороду» произошло тройное столкновение машин, «Газель», «Ниссан Альмера» и «Ниссан Кашкай». В одной из них находилась мама с дочкой.

При этом автомобиль «Ниссан» был оборудован для работы такси. В нем и оказалась в качестве пассажира малолетняя девочка, которую в результате ДТП доставили в детскую областную больницу. При этом таксист, подвозивший маму с ребенком по личным делам, креслом пренебрег.

«Ребенок передвигался в автомобиле без использования детского удерживающего устройства. В настоящее время сотрудники ДПС выясняют причины и обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU