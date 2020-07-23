В Борисовском районе Белгородской области объявили войну гаджетам

23 Июль 2020 2020-07-23T09:16:24+03:00

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На территории Борисовского района решили дать бой смартфонам и прочим гаджетам. Здесь создан Клуб дворовых игр, который приобщит детвору к старым добрым играм советского времени. Уже сейчас мероприятия проходят в летних лагерях, где ребята с удовольствием играют в самые захватывающие, активные и интересные игры: «Городки», «Резиночки», «Съдобное-несъедобное», «Вышибалы», «Светофор», «Лягушки», «Казаки-разбойники».

Реализация проекта по созданию Клуба дворовых игр на территории района пройдет с июля 2020 по июль 2021 года и будет включать в себя множество массовых мероприятий по привлечению детей и подростков к активным формам досуга, сообщают в пресс-службе администрации Борисовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU